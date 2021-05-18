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***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.05.2021 16:16



***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

              
            Sermayesinde  % 15  iştirakimiz bulunan Sönmez Çimento Yapı Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin , yine  sermayesinde aynı oranda iştirakimiz olan Sontrade Dış Ticaret Anonim Şirketi 'ni TTK nun 136.,155.,156 ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20.maddeleri uyarınca 30.04.2021 tarihli bilançolarının esas alınması suretiyle tüm hak ve vecibeleriyle, aktif pasifiyle birlikte kül halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devir alma sürecinde olduğu bilgisi alınmıştır.  
          Sontrade Dış Ticaret Anonim Şirketi' nin  devir sermayesi 9.000.000.-TL olup , devir alma sonucu Sönmez Çimento Yapı Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesi 450.000.000 TL'den  460.850.000TL. ye artırılacaktır. Devir sonrası Sönmez Çimento Yapı Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesindeki  payımız   tutar olarak 67.500.000.- TL'den , 69.127.500 TL ye yükselecektir, % 15 pay yüzdemiz değişmeyecektir.            
         Sürece dair bilgi verilecektir. 
                             





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936768


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ISBIR 8.552,50 3.506.525 % 10,00  
YBTAS 16.395,10 553.473 % 10,00  
FENER 28,44 308.572.188 % 9,98  
JANTS 79,90 315.878.041 % 9,98  
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Altın Gr. 502 502 2,62  
Cumhuriyet 3.305 3.355 37,00  
Tam 3.289 3.372 30,26  
Yarım 1.590 1.631 14,64  
Çeyrek 797 815 7,32  
Gümüş.Ons 28,19 28,22 0,03  
Gümüş Gr. 7,57 7,58 0,05  
B. Petrol 69,12 69,12 -0,34  
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