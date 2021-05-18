***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinde % 15 iştirakimiz bulunan Sönmez Çimento Yapı Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin , yine sermayesinde aynı oranda iştirakimiz olan Sontrade Dış Ticaret Anonim Şirketi 'ni TTK nun 136.,155.,156 ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20.maddeleri uyarınca 30.04.2021 tarihli bilançolarının esas alınması suretiyle tüm hak ve vecibeleriyle, aktif pasifiyle birlikte kül halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devir alma sürecinde olduğu bilgisi alınmıştır.Sontrade Dış Ticaret Anonim Şirketi' nin devir sermayesi 9.000.000.-TL olup , devir alma sonucu Sönmez Çimento Yapı Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesi 450.000.000 TL'den 460.850.000TL. ye artırılacaktır. Devir sonrası Sönmez Çimento Yapı Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesindeki payımız tutar olarak 67.500.000.- TL'den , 69.127.500 TL ye yükselecektir, % 15 pay yüzdemiz değişmeyecektir.Sürece dair bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936768BIST