***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2021 17:19
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Sönmez Çimento AŞ yönetim Kurulunun
1- Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 620.000.000 TL ye çıkarılması için Ana Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin değişmesine,
2- Artırılan sermaye karşılığında ortakların payları oranında rüçhan hakkı kullanmasına,
3- Sermaye avansı olarak tahsil edilecek tutarların, sermaye taahhütlerinden mahsup edilmesine,
4- Söz konusu işlemlerin Şirket Genel kurulun onayına sunulması amacıyla 8.10.2021 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ,
karar verdiği bilgisi alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967530
BIST
17:431.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -15,91
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:438,8864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0178
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:4310,2645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0282
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
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10,3580
En Düşük
10,2499
17:43502,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,17
|Açılış
|: 502,83
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:43
|NUGYO
|12,43
|17.894.512
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.879.650
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.518.793
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.499.163
|% -10,00
|
|PETKM
|6,11
|1.783.834.733
|% -8,26
|
|RALYH
|4,19
|4.002.341
|% -7,10
|
|MARTI
|1,42
|30.532.284
|% -6,58
|
|HURGZ
|2,11
|51.736.410
|% -6,22
|
|PETKM
|6,11
|1.783.834.733
|% -8,26
|
|EREGL
|16,19
|1.311.434.038
|% 0,25
|
|GARAN
|9,23
|1.287.493.944
|% -0,54
|
|TUPRS
|119,40
|951.985.690
|% -1,24
|
|THYAO
|13,69
|851.761.262
|% -2,49
|
|PETKM
|6,11
|1.783.834.733
|% -8,26
|
|YKBNK
|2,37
|513.484.129
|% 0,00
|
|TSKB
|1,18
|169.028.907
|% -2,48
|
|GARAN
|9,23
|1.287.493.944
|% -0,54
|
|KRDMD
|6,21
|706.417.265
|% -2,20
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8842
|8,8864
|% 0,20
|
|Euro
|10,2603
|10,2645
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,0211
|12,0813
|% -0,18
|
|Frank
|9,5326
|9,5900
|% 0,21
|
|Riyal
|2,3608
|2,3727
|% 0,19
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,65
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,18
|81,18
|-1,38
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
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17:55
PAMEL, MERIT, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:55
SEYKM, AGYO, PETKM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:54BNTAS
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 007, 805 adet işlem