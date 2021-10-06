***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Sönmez Çimento AŞ yönetim Kurulunun1- Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 620.000.000 TL ye çıkarılması için Ana Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin değişmesine,2- Artırılan sermaye karşılığında ortakların payları oranında rüçhan hakkı kullanmasına,3- Sermaye avansı olarak tahsil edilecek tutarların, sermaye taahhütlerinden mahsup edilmesine,4- Söz konusu işlemlerin Şirket Genel kurulun onayına sunulması amacıyla 8.10.2021 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ,karar verdiği bilgisi alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967530BIST