***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2021 14:18
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu, 8.10.2021 tarihli toplantısında
Sermayesinde %7,30 oranında iştirakimiz bulunan Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.' de sahibi olduğumuz 5.831.506,88- TL nominal değerli paylardan , Sönmez Çimento A.Ş. İştirakimizin sermaye artımından doğacak taahhütlerimizin yerine getirilmesi amacıyla , BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN 1.323.000 TL nominal değerli kısmının, BİST de oluşan son bir aylık ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 13,76 TL fiyat ile
Ali Cem Sönmez'e 441.000.- TL nominal değerde,
Osman Sönmez'e 441.000.- TL nominal değerde
Cemil Sönmez'e 441.000.- TL nominal değerde
olmak üzere nakden ve defaten satışına, satışa dair takas ve nakit işleminin borsa dışında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem sonrası , pay oranımız , %5,64 olacaktır.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968619
BIST
15:371.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:378,9114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0364
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:3710,3113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0360
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:37507,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 7,05
|Açılış
|: 507,71
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
507,92
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:37
|AYCES
|55,00
|3.746.991
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|24.777.116
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.552.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.028.918
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.153
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.632.390
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.050.575
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.524.403
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,72
|191.349.869
|% -9,01
|
|THYAO
|14,21
|685.497.490
|% 0,64
|
|PETKM
|6,20
|666.894.746
|% -0,48
|
|GARAN
|9,44
|663.849.601
|% 0,53
|
|SASA
|27,58
|649.129.194
|% 3,22
|
|ASELS
|15,50
|585.196.911
|% -0,06
|
|EKGYO
|1,78
|357.300.359
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|271.187.605
|% 0,42
|
|PETKM
|6,20
|666.894.746
|% -0,48
|
|DOHOL
|2,56
|253.812.798
|% -0,78
|
|GARAN
|9,44
|663.849.601
|% 0,53
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9086
|8,9114
|% 0,41
|
|Euro
|10,3083
|10,3113
|% 0,35
|
|Sterlin
|12,1112
|12,1719
|% 0,59
|
|Frank
|9,5703
|9,6280
|% 0,63
|
|Riyal
|2,3673
|2,3792
|% 0,39
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|15,15
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,95
|
|Cumhuriyet
|3.343
|3.394
|49,00
|
|Tam
|3.329
|3.413
|10,69
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|5,17
|
|Çeyrek
|807
|825
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|0,41
|