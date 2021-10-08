***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu, 8.10.2021 tarihli toplantısındaSermayesinde %7,30 oranında iştirakimiz bulunan Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.' de sahibi olduğumuz 5.831.506,88- TL nominal değerli paylardan , Sönmez Çimento A.Ş. İştirakimizin sermaye artımından doğacak taahhütlerimizin yerine getirilmesi amacıyla , BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN 1.323.000 TL nominal değerli kısmının, BİST de oluşan son bir aylık ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 13,76 TL fiyat ileAli Cem Sönmez'e 441.000.- TL nominal değerde,Osman Sönmez'e 441.000.- TL nominal değerdeCemil Sönmez'e 441.000.- TL nominal değerdeolmak üzere nakden ve defaten satışına, satışa dair takas ve nakit işleminin borsa dışında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem sonrası , pay oranımız , %5,64 olacaktır.Süreç hakkında bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968619BIST