***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 17:40
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Sönmez Çimento AŞ. sermayesinin 620.000.000 TL'na artırılmasına ilişkin tescil işleminin tamamlandığı bilgisi alınmıştır. Şirketimizin sermayedeki payı % 15 olarak aynı kalmıştır, tutarı 93.000.000 TL'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972874
BIST
17:401.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,71
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
17:409,5175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0182
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
17:4011,0698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
17:40547,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -2,05
|Açılış
|: 547,78
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ATATP
|39,60
|38.732.163
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|65.519.084
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|299.790.596
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.606.741
|% 9,90
|
|HEDEF
|2,84
|3.438.737
|% 9,65
|
|BIOEN
|25,00
|398.850.988
|% -7,41
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|ISGSY
|8,16
|204.770.722
|% -6,21
|
|IZTAR
|23,02
|6.147.347
|% -5,96
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|GARAN
|9,52
|2.562.089.701
|% 3,03
|
|THYAO
|14,68
|1.345.113.295
|% -0,14
|
|EREGL
|19,81
|1.206.210.951
|% -0,95
|
|AKBNK
|5,77
|996.088.870
|% 3,41
|
|ASELS
|16,49
|883.255.906
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,66
|848.104.724
|% 2,31
|
|GARAN
|9,52
|2.562.089.701
|% 3,03
|
|EKGYO
|1,98
|346.742.948
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,77
|996.088.870
|% 3,41
|
|DOHOL
|2,66
|345.567.762
|% 0,00
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5152
|9,5184
|% -0,18
|
|Euro
|11,0641
|11,0712
|% 0,04
|
|Sterlin
|13,0367
|13,1020
|% -0,42
|
|Frank
|10,3320
|10,3943
|% 0,01
|
|Riyal
|2,5311
|2,5438
|% -0,18
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,44
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|-0,92
|
Seans Raporu
17:38
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-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 35 artarak (% 0.45 ) 1, 633
-
17:50XU100
Endeks 1, 517 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 21, 429.00 milyon TL de
-
17:50ZRGYO
Yüzde 9.64 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 879, 501 adet işlem
-
17:48FMIZP
Yüzde 7.69 oranında artışla 114.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 094, 566 adet işlem
-
17:47ERBOS
Yüzde 5.09 oranında artışla 119.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 566, 499 adet işlem