***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2022 14:59
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu , halen bağımsız üye olarak görev yapan Haluk KAYMAKÇI'nın genel kurul tarihinden itibaren görevden ayrılma isteğini bildirmesi nedeniyle , Kurumsal Yönetim Komitesinin 03.06.2022 tarihli kararı ile yeni üye adayı olarak önerilen Ömer PARLAK'ın, bir yıl süre ile görev yapmak üzere Olağan Genel Kurulda aday olarak gösterilmesine karar vermiştir.
Bağımsızlık Beyanı ve Cv'si ekde sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034535
BIST
15:502.598
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|Değişim
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En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler15:48
|HEDEF
|6,93
|85.704.298
|% 10,00
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|DOKTA
|26,76
|5.155.583
|% 9,94
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|GZNMI
|34,18
|44.653.254
|% 9,20
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|MZHLD
|95,95
|5.859.704
|% 8,30
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|RYSAS
|7,75
|58.545.339
|% 7,49
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|KRSTL
|6,77
|5.970.449
|% -9,97
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|PSGYO
|10,51
|246.068.297
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,75
|9.984.478
|% -4,84
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|MEPET
|3,05
|7.945.917
|% -4,69
|
|BURVA
|20,68
|7.490.599
|% -4,26
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|SASA
|42,60
|2.999.829.186
|% 5,97
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|THYAO
|48,70
|2.662.161.688
|% -1,81
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|KARSN
|7,21
|2.170.215.199
|% 0,28
|
|EREGL
|34,74
|1.225.075.463
|% 0,17
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|KRDMD
|15,11
|1.175.528.115
|% -0,79
|
|KARSN
|7,21
|2.170.215.199
|% 0,28
|
|DOHOL
|3,91
|660.649.953
|% 1,56
|
|EKGYO
|2,80
|466.450.846
|% -0,36
|
|TSKB
|2,21
|315.764.105
|% 5,24
|
|AKBNK
|8,69
|983.009.226
|% -1,59
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5312
|16,5411
|% 0,53
|
|Euro
|17,7238
|17,7728
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,6635
|20,7671
|% 0,12
|
|Frank
|17,0972
|17,2002
|% -0,11
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|Riyal
|4,3965
|4,4185
|% 0,48
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|15:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-10,76
|
|Altın Gr.
|988
|989
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|-9,00
|
|Tam
|6.529
|6.694
|-6,18
|
|Yarım
|3.156
|3.238
|-2,99
|
|Çeyrek
|1.583
|1.619
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,04
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|B. Petrol
|118
|118
|0,69
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