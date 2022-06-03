***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu , halen bağımsız üye olarak görev yapan Haluk KAYMAKÇI'nın genel kurul tarihinden itibaren görevden ayrılma isteğini bildirmesi nedeniyle , Kurumsal Yönetim Komitesinin 03.06.2022 tarihli kararı ile yeni üye adayı olarak önerilen Ömer PARLAK'ın, bir yıl süre ile görev yapmak üzere Olağan Genel Kurulda aday olarak gösterilmesine karar vermiştir.Bağımsızlık Beyanı ve Cv'si ekde sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034535BIST