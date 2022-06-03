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***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.06.2022 14:59
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                       Şirketimiz yönetim kurulu , halen bağımsız üye olarak görev yapan  Haluk KAYMAKÇI'nın genel kurul tarihinden itibaren görevden ayrılma isteğini bildirmesi nedeniyle , Kurumsal Yönetim Komitesinin 03.06.2022 tarihli kararı ile  yeni üye   adayı olarak  önerilen  Ömer PARLAK'ın, bir yıl süre ile görev yapmak üzere  Olağan Genel Kurulda  aday olarak  gösterilmesine karar vermiştir. 
Bağımsızlık Beyanı ve Cv'si ekde sunulmaktadır.
           
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034535


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