***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş.'nin , Bankaların Kredi işlemlerine ilişkin yönetmelik gereği 500 Milyon TL ve üzeri kredi kullanan bağımsız denetime tabi şirketlerde derecelendirme yükümlülüğü gereği, JCR Avrasya Derecelendirme Şirketi tarafından yapılan derecelendirme işlemi sonucu Kredi notu BBB-(tr) Uzun Vadeli Yatırım Yapılabilir notu verilmiştir. (Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : BBB- (tr))Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056716BIST