***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2021 18:10
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 56.065.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 75.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SONME, TRASONME91B5 56.065.000 18.935.000,000 33,77329 SONME, TRASONME91B5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 56.065.000 18.935.000,000 33,77329
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.086.941,67
Geçmiş Yıl Karları (TL) 13.848.058,33
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 19/04/2021 tarihli toplantısında, 2020 hesap dönemi Bilançosunda yer alan 5.086.941,67.-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 13.848.058,33.-TL Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere, toplam 18.935.000,00.-TL tutarında İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle sermayemizin 56.065.000,00-.TL'den 75.000.000,00.-TL'ye artırılmasına karar vermiştir. Arttırılacak sermayeyi temsilen ortaklarımıza bedelsiz pay verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929284
BIST