***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.06.2021 15:51
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK nezdinde yapılan çalışma sonrasında İçkaynak rakamı 18.935.000,00.-TL'den 17.935.000,00.-TL'ye değiştirilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 56.065.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 74.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Karanı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SONME, TRASONME91B5 56.065.000 17.935.000,000 31,98965 SONME, TRASONME91B5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 56.065.000 17.935.000,000 31,98965
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.086.941,67
Geçmiş Yıl Karları (TL) 12.848.058,33
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu ,halen SPK nezdinde madde tadil onayında olan bedelsiz sermaye artırımıyla ilgili 19.04.2021 tarih ve 12 sayılı kararımız yerine geçmek üzere , aşağıdaki kararı almıştır
Sermayemizin 56.065.000,00-.TL'den 74.000.000,00.-TL'ye artırılması ve artırılan 17.935.000,00.-TL sermayenin , 5.086.941,67.-TL'lik kısmının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 12.848.058,33.-TL lik kısmının da Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere, İç kaynaklardan karşılanması ve arttırılacak sermayeyi temsilen ortaklarımıza bedelsiz pay verilmesi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940175
BIST