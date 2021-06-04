***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK nezdinde yapılan çalışma sonrasında İçkaynak rakamı 18.935.000,00.-TL'den 17.935.000,00.-TL'ye değiştirilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 56.065.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 74.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Karanı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviSONME, TRASONME91B5 56.065.000 17.935.000,000 31,98965 SONME, TRASONME91B5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 56.065.000 17.935.000,000 31,98965İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.086.941,67Geçmiş Yıl Karları (TL) 12.848.058,33Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu ,halen SPK nezdinde madde tadil onayında olan bedelsiz sermaye artırımıyla ilgili 19.04.2021 tarih ve 12 sayılı kararımız yerine geçmek üzere , aşağıdaki kararı almıştırSermayemizin 56.065.000,00-.TL'den 74.000.000,00.-TL'ye artırılması ve artırılan 17.935.000,00.-TL sermayenin , 5.086.941,67.-TL'lik kısmının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 12.848.058,33.-TL lik kısmının da Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere, İç kaynaklardan karşılanması ve arttırılacak sermayeyi temsilen ortaklarımıza bedelsiz pay verilmesi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940175BIST