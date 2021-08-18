***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.08.2021 11:09
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Payların Halka Arzı İçin SPK'ya Başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tarih sehven girilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 56.065.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 74.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SONME, TRASONME91B5 56.065.000 17.935.000,000 31,98965 SONME, TRASONME91B5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 56.065.000 17.935.000,000 31,98965
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.086.941,67
Geçmiş Yıl Karları (TL) 12.848.058,33
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 10.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.08.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 18.08.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz ödenmiş sermayesinin , tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle ,56.065.000,00.-TL den 74.000.000,00.-TL ye artırılmasına ilişkin olarak bedelsiz payların ihraç izni için SPK'ya başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958919
BIST