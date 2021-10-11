***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2021 14:42
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. Çimento ve Klinker Üretimi 460.850.000,00 69.127.500,00 TRY 15,00 İştirak
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. Viskon İplik İmalatı 79.931.250,00 4.508.506,88 TRY 5,64 Ortak - İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969433
BIST
14:341.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,86
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.414
En Düşük
1.402
14:348,9635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
14:3410,3784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0045
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
14:34505,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,20
|Açılış
|: 505,64
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler14:34
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|9.928.129
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.686.048
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|101.289.064
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|204.898.452
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.631.316
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,50
|46.704.003
|% -9,91
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARFA
|12,48
|811.350
|% -7,62
|
|GARAN
|9,37
|559.632.369
|% 0,75
|
|KRDMD
|6,70
|544.310.488
|% 4,20
|
|TUPRS
|125,70
|481.766.992
|% 2,20
|
|EREGL
|17,55
|412.556.422
|% 2,81
|
|THYAO
|14,28
|345.378.850
|% 1,35
|
|KRDMD
|6,70
|544.310.488
|% 4,20
|
|EKGYO
|1,79
|126.179.364
|% 0,56
|
|ODAS
|1,50
|96.444.504
|% 2,74
|
|GARAN
|9,37
|559.632.369
|% 0,75
|
|PETKM
|6,21
|341.471.434
|% 1,14
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9591
|8,9635
|% -0,05
|
|Euro
|10,3725
|10,3784
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,1750
|12,2361
|% 0,01
|
|Frank
|9,6320
|9,6901
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3818
|2,3937
|% -0,10
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-1,96
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|3.344
|3.394
|-5,00
|
|Tam
|3.328
|3.412
|-4,23
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|-2,05
|
|Çeyrek
|807
|825
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,58
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,43
|84,43
|2,04
|