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***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.10.2021 11:26



***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 74000000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971659


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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,65% |  9,27
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Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler15:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDIP 3,92 51.081.283 % 9,80  
HLGYO 2,62 37.954.816 % 9,62  
DMSAS 8,68 91.625.444 % 7,56  
SERVE 13,99 67.449 % 7,53  
OLMK 7,56 7.178.254 % 7,39  
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15:32 Alış Satış %  
Dolar 9,4180 9,4239 % 2,30  
Euro 10,9830 10,9875 % 2,21  
Sterlin 12,9678 13,0328 % 2,15  
Frank 10,2196 10,2811 % 2,37  
Riyal 2,5051 2,5176 % 2,31  
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15:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 1,45  
Altın Gr. 540 540 12,33  
Cumhuriyet 3.564 3.618 64,00  
Tam 3.547 3.638 66,86  
Yarım 1.714 1.760 32,34  
Çeyrek 860 880 16,17  
Gümüş.Ons 24,27 24,30 -0,01  
Gümüş Gr. 7,34 7,34 0,14  
B. Petrol 85,08 85,08 -0,74  
Seans Raporu 15:32
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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