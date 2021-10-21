***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2021 11:26
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 74000000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971659
BIST
15:331.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,27
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.444
En Düşük
1.417
15:339,4242
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 0,2124
|Açılış
|: 9,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
15:3311,0064
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,2562
|Açılış
|: 10,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0646
En Düşük
10,7257
15:33540,27
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 12,49
|Açılış
|: 540,27
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler15:32
|EDIP
|3,92
|51.081.283
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|37.954.816
|% 9,62
|
|DMSAS
|8,68
|91.625.444
|% 7,56
|
|SERVE
|13,99
|67.449
|% 7,53
|
|OLMK
|7,56
|7.178.254
|% 7,39
|
|FADE
|8,60
|296.098.944
|% -9,95
|
|YEOTK
|60,65
|144.074.565
|% -8,52
|
|ERSU
|4,67
|68.115.126
|% -7,89
|
|MERIT
|27,32
|24.321.220
|% -6,69
|
|KSTUR
|269,50
|305.733
|% -6,62
|
|GARAN
|8,95
|2.861.515.096
|% -1,76
|
|FROTO
|189,60
|1.116.574.526
|% 7,24
|
|THYAO
|13,93
|1.040.259.523
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,46
|997.350.958
|% 0,00
|
|SASA
|27,38
|943.336.736
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,46
|997.350.958
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|653.661.346
|% 1,04
|
|GARAN
|8,95
|2.861.515.096
|% -1,76
|
|AKBNK
|5,23
|589.872.452
|% -1,32
|
|KRDMD
|7,20
|751.867.062
|% 0,56
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4180
|9,4239
|% 2,30
|
|Euro
|10,9830
|10,9875
|% 2,21
|
|Sterlin
|12,9678
|13,0328
|% 2,15
|
|Frank
|10,2196
|10,2811
|% 2,37
|
|Riyal
|2,5051
|2,5176
|% 2,31
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|1,45
|
|Altın Gr.
|540
|540
|12,33
|
|Cumhuriyet
|3.564
|3.618
|64,00
|
|Tam
|3.547
|3.638
|66,86
|
|Yarım
|1.714
|1.760
|32,34
|
|Çeyrek
|860
|880
|16,17
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,14
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|-0,74
|