***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.11.2021 16:08
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. Çimento ve Klinker Üretimi 620.000.000,00 93.000.000,00 TRY 15,00 İştirak
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. Viskon İplik İmalatı 130.000.000,00 7.332.624,77 TRY 5,64 Ortak - İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977407
BIST
16:171.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 14,97
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.641
En Düşük
1.631
16:179,9454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0421
|Açılış
|: 9,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
16:1711,3963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0459
|Açılış
|: 11,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
16:17593,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,23
|Açılış
|: 593,48
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler16:17
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|35.421.007
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.848.543
|% 9,91
|
|DOAS
|45,26
|261.709.985
|% 9,01
|
|PRKAB
|35,12
|161.406.913
|% 8,87
|
|KZBGY
|32,02
|41.820.789
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|260.068.822
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.827.131
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,42
|90.832.954
|% -6,20
|
|PETKM
|7,58
|2.493.407.003
|% -0,92
|
|THYAO
|17,80
|1.287.267.206
|% 0,45
|
|GARAN
|10,66
|1.225.245.532
|% 0,57
|
|KRDMD
|7,45
|637.375.262
|% 0,40
|
|TUPRS
|155,10
|562.126.442
|% -0,89
|
|ADESE
|1,22
|432.827.131
|% -9,63
|
|PETKM
|7,58
|2.493.407.003
|% -0,92
|
|ODAS
|1,56
|472.740.143
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,09
|449.236.765
|% 0,32
|
|GARAN
|10,66
|1.225.245.532
|% 0,57
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9406
|9,9454
|% 0,43
|
|Euro
|11,3853
|11,3963
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,2878
|13,3545
|% 0,68
|
|Frank
|10,7398
|10,8045
|% 0,34
|
|Riyal
|2,6460
|2,6593
|% 0,49
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-6,95
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|-17,00
|
|Tam
|3.899
|3.997
|-14,04
|
|Yarım
|1.885
|1.934
|-6,80
|
|Çeyrek
|945
|967
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,46
|81,46
|-1,41
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:31PRKAB
Yüzde 8.00 oranında artışla 34.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 849, 956 adet işlem
-
16:30SOKM
Yüzde 5.19 oranında artışla 13.78 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 575, 283 adet işlem
-
16:28GWIND
Yüzde 4.09 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 503, 850 adet işlem
-
16:27XU100
Endeks 1, 640 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 15, 971.00 milyon TL de
-
16:27ECZYT
Yüzde 4.08 oranında artışla 38.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 164, 590 adet işlem