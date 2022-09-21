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***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.09.2022 13:52
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CELAL SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici 14.04.1972 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 32.46 - Bağımsız Üye Değil -
Ö. MÜJDAT TÜZÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.06.2017 İcrada Görevli Yönetici Yönetici Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
ALTAY ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 18.01.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Evet 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844410 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ALİ CEM SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 10.06.2020 İcrada Görevli Sönmez Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Sönmez Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 5.48 - Bağımsız Üye Değil -
OSMAN SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.06.2020 İcrada Görevli Sönmez Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Sönmez Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 6.34 - Bağımsız Üye Değil -
CEMİL SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.06.2020 İcrada Görevli Sönmez Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Sönmez Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 5.52 - Bağımsız Üye Değil -
ŞERİF SÖZBİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.06.2020 İcrada Görevli Yönetici Yönetici Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil -
ÖMER PARLAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 07.06.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yeminli Mali Müşavir Evet 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034535 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064477


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Yarım 3.259 3.305 6,00  
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Gümüş Gr. 11,55 11,57 0,21  
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