***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.11.2022 16:53
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. Çimento ve Klinker Üretimi 693.114.400,00 103.967.160,00 TRY 15,00 İştirak
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. Viskon İplik İmalatı 130.000.000,00 6.924.624,77 TRY 5,327 Ortak - İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076824
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
18:0518,6154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
18:0518,4508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2731
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5179
En Düşük
18,1324
18:051.001,13
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 25,72
|Açılış
|: 1.001,13
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.002,88
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,41
|283.679.400
|% 10,00
|
|INVEO
|25,74
|252.113.871
|% 10,00
|
|MIATK
|83,15
|60.239.317
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|350.923.718
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|403.995.243
|% 9,98
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.260.374
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.190.134
|% -9,92
|
|NETAS
|31,68
|174.666.975
|% -9,43
|
|OYYAT
|35,30
|124.047.220
|% -6,51
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 2,36
|
|EREGL
|33,30
|6.407.921.321
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.397.913
|% 7,35
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 5,08
|
|ASELS
|35,12
|3.869.750.185
|% 1,80
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.397.913
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 2,87
|
|YKBNK
|9,27
|2.666.991.998
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6111
|18,6154
|% 0,00
|
|Euro
|18,4383
|18,4508
|% 1,50
|
|Sterlin
|20,9881
|21,0934
|% 1,36
|
|Frank
|18,6262
|18,7384
|% 1,83
|
|Riyal
|4,9379
|4,9626
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|43,23
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|25,66
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.691
|6.770
|136,00
|
|Yarım
|3.260
|3.312
|68,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,59
|1,11
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,33
|0,67
|
|B. Petrol
|97,94
|97,94
|3,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
-
17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
-
17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
-
17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem