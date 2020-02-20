***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 16:11
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820412
BIST
17:14115.116
En Yüksek
|Değişim
|: -3,42%
|| -4.080,25
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:146,1012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
17:146,6007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6007
En Düşük
6,5663
17:14317,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,57
|Açılış
|: 317,03
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.423.492
|% 19,87
|
|QNBFL
|145,80
|8.443.527
|% 10,45
|
|HATEK
|9,20
|39.390.846
|% 7,48
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,20
|90.522.948
|% 4,86
|
|GSRAY
|3,12
|911.206.882
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|778.886.470
|% -19,92
|
|VERTU
|5,35
|38.656.699
|% -18,94
|
|FENER
|16,10
|834.736.885
|% -17,18
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|ASELS
|28,32
|1.570.271.007
|% -4,90
|
|THYAO
|14,46
|1.370.910.791
|% -2,95
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|GSRAY
|3,12
|911.206.882
|% -20,00
|
|FENER
|16,10
|834.736.885
|% -17,18
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|CEMAS
|1,24
|372.852.143
|% -6,06
|
|GSRAY
|3,12
|911.206.882
|% -20,00
|
|EKGYO
|1,52
|365.127.780
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,19
|248.176.970
|% -8,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8250
|7,8642
|% -0,18
|
|Frank
|6,1862
|6,2234
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6207
|1,6288
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|3,44
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|23,49
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|11,36
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,23
|59,23
|0,11
|
Seans Raporu
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