***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:55
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826226
BIST
17:06103.807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 282,66
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
17:066,1389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0079
|Açılış
|: 6,1440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
17:066,9702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0596
|Açılış
|: 6,9720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:06326,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -4,99
|Açılış
|: 326,93
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|21.289.552
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|8.817.826
|% 14,73
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|HATEK
|8,60
|23.001.950
|% 9,55
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OYAYO
|5,62
|892.894
|% -14,98
|
|IZTAR
|2,15
|154.765
|% -9,66
|
|AYCES
|7,69
|1.796.249
|% -9,42
|
|TDGYO
|1,77
|5.206.236
|% -9,23
|
|SAFKR
|3,47
|2.578.938
|% -8,92
|
|THYAO
|10,45
|939.856.461
|% 0,67
|
|ASELS
|27,28
|917.006.482
|% -1,73
|
|GARAN
|9,48
|581.759.190
|% 3,27
|
|YKBNK
|2,37
|373.021.868
|% 3,49
|
|ODAS
|1,83
|239.853.687
|% -2,14
|
|IHLGM
|1,23
|201.902.926
|% -2,38
|
|YKBNK
|2,37
|373.021.868
|% 3,49
|
|ODAS
|1,83
|239.853.687
|% -2,14
|
|KARSN
|1,62
|160.692.882
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,34
|127.198.025
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9763
|8,0163
|% -0,74
|
|Frank
|6,5618
|6,6013
|% -0,75
|
|Riyal
|1,6310
|1,6392
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-27,37
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.158
|2.212
|-10,60
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,13
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,92
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,10
|37,10
|2,74
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