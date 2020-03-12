***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:47
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827345
BIST
10:4998.155
En Yüksek
|Değişim
|: -2,78%
|| -2.811,32
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.558
10:496,2360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0257
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:497,0549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0532
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0610
En Düşük
6,9909
10:49328,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,92
|Açılış
|: 328,58
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,75
|26.433.511
|% 19,57
|
|ECILC
|4,65
|139.128.874
|% 16,54
|
|SELEC
|8,48
|51.937.771
|% 14,91
|
|DEVA
|11,39
|66.390.112
|% 14,59
|
|ECZYT
|12,52
|45.208.310
|% 13,61
|
|RYSAS
|4,75
|12.434.648
|% -16,52
|
|TSPOR
|3,59
|40.853.708
|% -16,51
|
|RYGYO
|4,47
|6.761.070
|% -16,14
|
|HUBVC
|16,79
|14.390.339
|% -16,05
|
|NETAS
|8,92
|3.894.900
|% -15,53
|
|THYAO
|8,94
|186.622.340
|% -6,97
|
|ASELS
|24,92
|149.927.538
|% -4,74
|
|ECILC
|4,65
|139.128.874
|% 16,54
|
|MGROS
|24,12
|98.480.957
|% 4,96
|
|DEVA
|11,39
|66.390.112
|% 14,59
|
|IHLGM
|1,01
|50.900.655
|% -9,82
|
|ADESE
|1,32
|47.269.589
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|45.405.781
|% -10,56
|
|ECILC
|4,65
|139.128.874
|% 16,54
|
|EKGYO
|1,18
|36.000.777
|% -4,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9595
|7,9995
|% 0,26
|
|Frank
|6,6533
|6,6934
|% 0,89
|
|Riyal
|1,6557
|1,6640
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|4,95
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,72
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,70
|16,73
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|33,92
|33,92
|-1,87
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