***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2020 11:38
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836375
BIST
14:2792.889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 507,19
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:276,7706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:277,3770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:27358,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 358,70
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|40.984.945
|% 9,98
|
|PEKGY
|2,77
|28.810.788
|% 9,92
|
|IDEAS
|2,66
|500.286
|% 9,92
|
|TDGYO
|2,82
|2.351.816
|% -9,90
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|SRVGY
|10,90
|3.728.052
|% -6,44
|
|UMPAS
|0,43
|86
|% -4,44
|
|IZTAR
|2,60
|1.216.257
|% -4,06
|
|IHLGM
|1,03
|79.846.859
|% 0,00
|
|HUBVC
|19,79
|73.489.630
|% -0,55
|
|BERA
|3,09
|45.010.683
|% -0,64
|
|NATEN
|16,81
|31.015.355
|% -2,04
|
|PEKGY
|2,77
|28.810.788
|% 9,92
|
|IHLGM
|1,03
|79.846.859
|% 0,00
|
|BERA
|3,09
|45.010.683
|% -0,64
|
|PEKGY
|2,77
|28.810.788
|% 9,92
|
|MTRYO
|2,53
|9.561.835
|% -0,39
|
|HUBVC
|19,79
|73.489.630
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3365
|8,3783
|% 0,20
|
|Frank
|6,9368
|6,9786
|% -0,16
|
|Riyal
|1,7942
|1,8031
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|1,79
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,08
|32,08
|0,21
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