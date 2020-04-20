***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2020 10:03
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839227
BIST
15:4898.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 275,82
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
15:486,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9496
En Düşük
6,8741
15:487,5476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0103
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
15:48376,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,16
|Açılış
|: 376,41
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,84
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|78.512.683
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.283.141
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|22.527.951
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.368.154
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,78
|149.993.260
|% -8,25
|
|SANFM
|6,89
|9.458.803
|% -7,89
|
|GARAN
|8,36
|574.520.927
|% -0,36
|
|ASELS
|27,28
|523.403.299
|% 0,59
|
|THYAO
|10,54
|510.965.093
|% 0,19
|
|ISFIN
|3,25
|359.409.790
|% 3,50
|
|MGROS
|29,98
|290.645.704
|% 2,81
|
|ISFIN
|3,25
|359.409.790
|% 3,50
|
|KARSN
|1,50
|146.560.661
|% 2,74
|
|YKBNK
|1,99
|188.531.902
|% -1,00
|
|GUSGR
|2,80
|237.969.862
|% 0,72
|
|ODAS
|1,50
|116.253.719
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6087
|8,6519
|% -0,35
|
|Frank
|7,1404
|7,1834
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8434
|1,8527
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|3,84
|
|Altın Gr.
|376
|376
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.469
|-54,50
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-52,30
|
|Yarım
|1.207
|1.236
|-27,20
|
|Çeyrek
|605
|618
|-13,60
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|26,36
|26,36
|-1,72
|