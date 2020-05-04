***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2020 10:30
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842172
BIST
10:1599.718
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.391,99
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
99.117
10:157,0283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:157,6895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0143
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6644
10:15386,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,54
|Açılış
|: 386,05
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,05
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.712.808
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|9.866.468
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|EKIZ
|10,73
|1.936.668
|% 9,94
|
|RTALB
|24,60
|5.790.545
|% 9,92
|
|ULUUN
|11,43
|750.471
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|ARDYZ
|25,12
|1.896.083
|% -9,96
|
|KRONT
|22,08
|932.041
|% -9,95
|
|HALKS
|4,09
|40.659
|% -9,91
|
|TSPOR
|5,62
|75.148.546
|% 6,04
|
|ODAS
|1,75
|29.205.553
|% -2,23
|
|VAKBN
|4,48
|17.950.617
|% -1,10
|
|HUBVC
|19,96
|16.686.247
|% -8,19
|
|ADESE
|1,47
|13.697.643
|% 0,68
|
|ODAS
|1,75
|29.205.553
|% -2,23
|
|TSPOR
|5,62
|75.148.546
|% 6,04
|
|ADESE
|1,47
|13.697.643
|% 0,68
|
|CEMAS
|1,05
|9.715.958
|% -0,94
|
|IHLGM
|1,05
|6.346.962
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7402
|8,7840
|% 0,11
|
|Frank
|7,2787
|7,3225
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8673
|1,8767
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|4,57
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.525
|11,20
|
|Tam
|2.535
|2.587
|11,50
|
|Yarım
|1.235
|1.264
|5,70
|
|Çeyrek
|619
|632
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|-0,10
|