***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 15:56
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865386
BIST
17:091.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:097,0381
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,1392
|Açılış
|: 7,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:098,3956
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,2300
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3997
En Düşük
8,1274
17:09463,19
En Yüksek
|Değişim
|: 3,64%
|| 16,26
|Açılış
|: 463,19
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,63
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|419.768.317
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.244.010
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.391
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.596.093
|% 9,96
|
|DERAS
|8,42
|52.826.008
|% 9,92
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.418.417
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|998.801
|% -9,99
|
|TKURU
|42,10
|47.784
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,11
|1.395.937.670
|% -0,94
|
|BIMAS
|63,85
|387.305.173
|% -1,39
|
|TRGYO
|4,08
|295.891.270
|% 3,82
|
|TAVHL
|17,95
|288.137.058
|% 2,69
|
|HALKB
|5,34
|272.343.308
|% 0,75
|
|EKGYO
|2,11
|1.395.937.670
|% -0,94
|
|IHLGM
|1,57
|178.000.569
|% -1,26
|
|ODAS
|2,31
|240.833.610
|% -2,12
|
|TRGYO
|4,08
|295.891.270
|% 3,82
|
|IHYAY
|1,45
|102.549.776
|% -3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2242
|9,2705
|% 2,83
|
|Frank
|7,7388
|7,7854
|% 3,09
|
|Riyal
|1,8704
|1,8797
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.046
|2.046
|26,47
|
|Altın Gr.
|462
|462
|15,26
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.081
|96,80
|
|Tam
|3.121
|3.170
|99,40
|
|Yarım
|1.515
|1.547
|50,90
|
|Çeyrek
|760
|775
|24,40
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,35
|
|B. Petrol
|45,92
|45,92
|1,49
|