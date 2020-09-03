***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2020 11:00
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873071
BIST
12:181.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.084
12:187,4355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0528
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4386
En Düşük
7,3591
12:188,8019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0480
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8055
En Düşük
8,7171
12:18462,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,77
|Açılış
|: 462,98
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler12:18
|DGATE
|10,78
|21.415.030
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|10.182.419
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.000.026
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.077.858
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|222.076.457
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.197.144
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|451.134
|% -9,97
|
|AKMGY
|39,48
|5.516.300
|% -6,58
|
|DOGUB
|3,98
|43.852.518
|% -6,57
|
|NIBAS
|15,50
|466.793
|% -5,26
|
|ASELS
|17,02
|616.014.415
|% 2,53
|
|GSRAY
|3,75
|438.535.834
|% 7,76
|
|TSPOR
|5,92
|383.352.554
|% 7,05
|
|BJKAS
|3,65
|355.663.000
|% 7,04
|
|GARAN
|6,83
|312.354.619
|% -0,29
|
|GSRAY
|3,75
|438.535.834
|% 7,76
|
|BJKAS
|3,65
|355.663.000
|% 7,04
|
|EKGYO
|1,75
|152.069.548
|% -1,13
|
|IHLAS
|0,86
|57.069.247
|% -2,27
|
|TSPOR
|5,92
|383.352.554
|% 7,05
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4324
|7,4355
|% 0,72
|
|Euro
|8,7935
|8,8019
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,8510
|9,9004
|% 0,25
|
|Frank
|8,1172
|8,1661
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9748
|1,9847
|% 0,64
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,43
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|5,94
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|2,87
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,69
|43,69
|-0,74
|