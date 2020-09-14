***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2020 11:15
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874903
BIST
11:101.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,11
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:107,4949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:108,8943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0399
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:10469,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,81
|Açılış
|: 469,04
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:10
|GRNYO
|2,75
|27.784.186
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|23.807.618
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,05
|13.981.818
|% -6,83
|
|VERUS
|37,06
|39.217.000
|% -5,89
|
|TSPOR
|5,55
|67.254.301
|% -4,48
|
|PETKM
|4,35
|405.676.971
|% 2,35
|
|IHLAS
|1,10
|305.493.788
|% 2,80
|
|FENER
|38,50
|229.005.701
|% -3,51
|
|KRDMD
|3,08
|162.779.491
|% 0,33
|
|THYAO
|10,97
|160.996.894
|% 0,37
|
|IHLAS
|1,10
|305.493.788
|% 2,80
|
|PETKM
|4,35
|405.676.971
|% 2,35
|
|IHLGM
|1,52
|117.248.467
|% -1,94
|
|IHYAY
|1,26
|70.158.261
|% -2,33
|
|KRDMD
|3,08
|162.779.491
|% 0,33
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4916
|7,4949
|% 0,30
|
|Euro
|8,8890
|8,8943
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,5993
|9,6474
|% 0,69
|
|Frank
|8,2241
|8,2737
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9919
|2,0019
|% 0,29
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|5,27
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,07
|
|B. Petrol
|39,78
|39,78
|-0,05
|