***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 11:21
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875409
BIST
11:331.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,09
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:337,5436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0394
|Açılış
|: 7,5610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5439
En Düşük
7,4825
11:338,9088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0413
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9123
En Düşük
8,8040
11:33471,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,61
|Açılış
|: 471,41
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:31
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|9.263.010
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,14
|310.197.872
|% -0,95
|
|AVOD
|4,36
|265.993.908
|% 7,92
|
|PETKM
|4,35
|208.737.585
|% 0,00
|
|RTALB
|51,90
|195.747.866
|% 1,37
|
|SISE
|6,38
|163.007.572
|% -0,16
|
|KRDMD
|3,14
|310.197.872
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|102.955.487
|% -0,92
|
|AVOD
|4,36
|265.993.908
|% 7,92
|
|TSKB
|1,08
|57.175.620
|% -0,92
|
|SKBNK
|1,52
|78.727.827
|% 0,66
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5401
|7,5443
|% 0,53
|
|Euro
|8,9061
|8,9103
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7353
|9,7841
|% 0,30
|
|Frank
|8,2471
|8,2968
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0038
|2,0139
|% 0,42
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-17,27
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,27
|