***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2020 10:01
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881885
BIST
10:171.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.191
En Düşük
1.186
10:177,9177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9337
En Düşük
7,9004
10:179,3000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0082
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3384
En Düşük
9,2808
10:17483,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 483,37
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler10:16
|EUYO
|3,41
|1.181.115
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.943,90
|459.248
|% 10,00
|
|ESEN
|13,67
|2.000.550
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,10
|2.511.616
|% 9,97
|
|CELHA
|15,56
|3.536.593
|% 9,96
|
|PENGD
|5,49
|5.417.746
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|355.225
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|79.628
|% -10,00
|
|VANGD
|11,98
|1.630.526
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|236.557
|% -9,99
|
|PETKM
|4,83
|316.472.734
|% -0,41
|
|ZOREN
|3,18
|308.242.570
|% 3,92
|
|EKGYO
|1,93
|152.427.831
|% 1,58
|
|TUPRS
|83,30
|115.250.762
|% -0,36
|
|AKENR
|2,74
|102.051.944
|% 4,98
|
|ZOREN
|3,18
|308.242.570
|% 3,92
|
|EKGYO
|1,93
|152.427.831
|% 1,58
|
|PETKM
|4,83
|316.472.734
|% -0,41
|
|AKENR
|2,74
|102.051.944
|% 4,98
|
|KRDMD
|3,74
|98.682.802
|% 0,81
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9116
|7,9155
|% 0,06
|
|Euro
|9,2902
|9,2981
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,2595
|10,3109
|% -0,02
|
|Frank
|8,6389
|8,6910
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1042
|2,1148
|% 0,09
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-1,13
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,16
|