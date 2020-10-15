***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2020 11:15
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881898
BIST
14:041.185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,95
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
14:047,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
14:049,3019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0101
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
14:04484,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,38
|Açılış
|: 484,03
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler14:04
|CEOEM
|8,14
|74.873.183
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|6.574.218
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|149.710.826
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|31.893.714
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.116.403
|% 10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|763.425
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.129.463
|% -9,99
|
|PETKM
|4,77
|1.051.522.826
|% -1,65
|
|ZOREN
|3,00
|1.022.031.700
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,94
|929.872.822
|% 2,11
|
|ECILC
|7,14
|810.412.341
|% 3,48
|
|KRDMD
|3,67
|679.409.499
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,94
|929.872.822
|% 2,11
|
|ZOREN
|3,00
|1.022.031.700
|% -1,96
|
|PETKM
|4,77
|1.051.522.826
|% -1,65
|
|KRDMD
|3,67
|679.409.499
|% -1,08
|
|ECILC
|7,14
|810.412.341
|% 3,48
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9318
|7,9335
|% 0,29
|
|Euro
|9,2971
|9,3019
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,2531
|10,3045
|% -0,08
|
|Frank
|8,6496
|8,7017
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1090
|2,1196
|% 0,31
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-5,13
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,19
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,83
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,92
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,97
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,46
|42,46
|-0,86
|
Seans Raporu
14:04
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