***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2020 10:00
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882105
BIST
10:241.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 8,12
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.190
En Düşük
1.185
10:247,9284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9470
En Düşük
7,9127
10:249,2842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0118
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
10:24485,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,82
|Açılış
|: 485,48
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler10:24
|DAGHL
|17,71
|34.198.812
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|27.831.514
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.052.726
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|4.069.553
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|IHLGM
|1,73
|170.987.457
|% 8,81
|
|KERVT
|7,94
|110.890.270
|% 5,59
|
|EKGYO
|1,96
|107.594.169
|% 1,03
|
|PETKM
|4,73
|98.879.435
|% 0,64
|
|SISE
|6,75
|83.550.181
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,73
|170.987.457
|% 8,81
|
|EKGYO
|1,96
|107.594.169
|% 1,03
|
|IHLAS
|1,19
|39.565.418
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,99
|80.576.135
|% 1,01
|
|PETKM
|4,73
|98.879.435
|% 0,64
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9222
|7,9284
|% -0,05
|
|Euro
|9,2796
|9,2842
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,2109
|10,2621
|% -0,06
|
|Frank
|8,6323
|8,6843
|% -0,20
|
|Riyal
|2,1082
|2,1188
|% -0,13
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-1,86
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,50
|