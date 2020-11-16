***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2020 10:04
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888590
BIST
14:181.298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,77
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.298
14:187,7394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0590
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
14:189,1697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0823
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
14:18471,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,37
|Açılış
|: 471,70
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler14:18
|DAGI
|8,80
|109.612.365
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.783.671
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.140.381
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|231.934.908
|% 9,99
|
|KLMSN
|15,85
|16.948.674
|% 9,99
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|GARAN
|9,02
|1.947.349.056
|% 1,81
|
|KRDMD
|4,38
|1.057.488.479
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,90
|669.696.075
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,37
|545.704.734
|% 0,95
|
|SISE
|6,84
|537.756.938
|% 0,44
|
|KRDMD
|4,38
|1.057.488.479
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,90
|669.696.075
|% 0,00
|
|GARAN
|9,02
|1.947.349.056
|% 1,81
|
|USAK
|2,58
|368.963.720
|% 5,31
|
|EKGYO
|1,90
|244.603.198
|% 0,00
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7299
|7,7363
|% 0,73
|
|Euro
|9,1559
|9,1659
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,1960
|10,2471
|% 0,91
|
|Frank
|8,4638
|8,5148
|% 1,02
|
|Riyal
|2,0613
|2,0717
|% 0,96
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|3,34
|
|Altın Gr.
|471
|472
|5,23
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|12,00
|
|Tam
|3.114
|3.195
|20,04
|
|Yarım
|1.505
|1.545
|9,70
|
|Çeyrek
|755
|773
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|43,61
|43,61
|0,83
|