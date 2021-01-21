***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2021 16:28
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903699
BIST
16:191.569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.564
16:197,3671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0520
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:198,9694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0162
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:19442,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,23
|Açılış
|: 442,27
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,84
BIST En Aktif Hisseler16:19
|VAKFN
|6,60
|175.166.806
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.438.311
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,06
|73.420.666
|% -8,33
|
|GARAN
|10,19
|2.011.033.067
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,54
|1.795.143.132
|% 3,25
|
|KARSN
|4,55
|1.072.434.522
|% 9,90
|
|AKBNK
|7,00
|977.026.645
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,24
|801.930.646
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,54
|1.795.143.132
|% 3,25
|
|SKBNK
|1,60
|577.432.430
|% 1,27
|
|TSKB
|1,97
|501.108.741
|% -0,51
|
|YKBNK
|3,24
|801.930.646
|% 1,57
|
|KARSN
|4,55
|1.072.434.522
|% 9,90
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3654
|7,3671
|% -0,70
|
|Euro
|8,9610
|8,9694
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,0711
|10,1216
|% -0,23
|
|Frank
|8,2792
|8,3290
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9567
|1,9666
|% -0,68
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-1,96
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|0,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-10,06
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,86
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,94
|55,94
|-0,14
|