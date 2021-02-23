***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 10:31
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911609
BIST
10:431.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.547
10:437,0155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0055
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:438,5422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:43408,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,60
|Açılış
|: 408,83
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:43
|KRGYO
|7,71
|25.563.281
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|9.691.688
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|TKNSA
|18,09
|73.686.673
|% -10,00
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|SASA
|36,32
|469.040.567
|% -9,97
|
|ATSYH
|7,11
|301.073
|% -9,89
|
|OZRDN
|13,50
|856.305
|% -8,47
|
|SASA
|36,32
|469.040.567
|% -9,97
|
|KOZAL
|139,20
|316.569.809
|% 0,51
|
|KARSN
|5,50
|291.721.411
|% -1,43
|
|GUBRF
|81,40
|267.915.382
|% 3,89
|
|THYAO
|12,65
|265.018.745
|% 0,08
|
|KARSN
|5,50
|291.721.411
|% -1,43
|
|IHLAS
|1,06
|54.769.414
|% -2,75
|
|ODAS
|4,10
|157.897.671
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,45
|86.678.781
|% 0,82
|
|VAKBN
|4,58
|157.502.461
|% 0,22
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0121
|7,0155
|% -0,08
|
|Euro
|8,5374
|8,5422
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,8584
|9,9079
|% 0,21
|
|Frank
|7,8102
|7,8573
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8670
|1,8764
|% 0,07
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|1,51
|
|Altın Gr.
|409
|409
|0,68
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,09
|28,13
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,22
|65,22
|0,86
|