***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2021 10:23
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916767
BIST
11:461.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,82
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.562
En Düşük
1.551
11:467,6014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5944
11:469,0490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0198
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
9,0359
11:46419,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,73
|Açılış
|: 419,50
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler11:46
|TRILC
|14,64
|340.673
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.846.482
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.172.790
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.705.414
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|NIBAS
|25,22
|25.043.020
|% -9,99
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|EDIP
|3,66
|14.837.838
|% -3,94
|
|SASA
|43,96
|701.133.676
|% 4,07
|
|PETKM
|6,31
|541.652.034
|% 1,12
|
|GARAN
|9,01
|512.740.571
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,52
|459.449.419
|% 1,90
|
|KRVGD
|19,05
|318.385.706
|% 8,30
|
|PETKM
|6,31
|541.652.034
|% 1,12
|
|ODAS
|3,94
|293.856.242
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,40
|168.839.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,52
|459.449.419
|% 1,90
|
|TSKB
|1,72
|101.976.622
|% 0,58
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5966
|7,6014
|% -0,08
|
|Euro
|9,0412
|9,0490
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,5531
|10,6060
|% 0,04
|
|Frank
|8,1686
|8,2178
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0246
|2,0347
|% 0,01
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-1,40
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,37
|67,37
|-0,15
|