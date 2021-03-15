***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2021 10:03
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918126
BIST
11:461.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:467,5475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0193
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5348
11:469,0140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0406
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9936
11:46419,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 419,32
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:46
|SANKO
|13,21
|49.943.676
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|12.363.586
|% 9,99
|
|LOGO
|162,10
|23.317.923
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,66
|15.104.477
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.532.175
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|21.610.114
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|9.530.883
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|GARAN
|8,83
|422.165.282
|% -1,01
|
|SISE
|7,74
|315.827.524
|% 1,04
|
|THYAO
|14,63
|299.942.996
|% 0,90
|
|ASELS
|17,46
|278.894.782
|% 2,05
|
|SASA
|45,22
|239.960.187
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,27
|195.270.234
|% -0,87
|
|YKBNK
|2,72
|147.881.961
|% -0,73
|
|GARAN
|8,83
|422.165.282
|% -1,01
|
|BJKAS
|4,88
|223.758.964
|% 6,32
|
|USAK
|2,66
|112.026.839
|% 0,76
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5416
|7,5475
|% -0,26
|
|Euro
|9,0069
|9,0140
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,4972
|10,5499
|% -0,11
|
|Frank
|8,0975
|8,1463
|% -0,22
|
|Riyal
|2,0080
|2,0181
|% -0,17
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|2,90
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,56
|