***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2021 10:30
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918393
BIST
10:241.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,25
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:247,5352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:248,9880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:24418,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,82
|Açılış
|: 418,71
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:24
|SANKO
|14,53
|32.582.986
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|32.253.979
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,38
|62.008
|% 9,52
|
|FENER
|29,24
|173.981.597
|% -7,29
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|POLTK
|317,90
|4.978.167
|% -4,79
|
|GRNYO
|3,50
|4.793.347
|% -3,85
|
|INTEM
|46,20
|219.515
|% -3,14
|
|GOZDE
|8,99
|262.515.286
|% -1,64
|
|SISE
|7,78
|194.183.350
|% -0,13
|
|FENER
|29,24
|173.981.597
|% -7,29
|
|LOGO
|176,30
|168.164.153
|% 8,76
|
|OTKAR
|451,30
|154.876.992
|% 3,51
|
|GOZDE
|8,99
|262.515.286
|% -1,64
|
|SISE
|7,78
|194.183.350
|% -0,13
|
|YKBNK
|2,70
|55.731.636
|% 0,37
|
|BJKAS
|5,34
|104.227.410
|% 5,95
|
|EKGYO
|2,23
|36.456.561
|% 0,00
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5321
|7,5352
|% 0,03
|
|Euro
|8,9820
|8,9880
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,3883
|10,4404
|% -0,52
|
|Frank
|8,0912
|8,1399
|% 0,00
|
|Riyal
|2,0024
|2,0125
|% -0,01
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-2,89
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,72
|