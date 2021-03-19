***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 15:42
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919308
BIST
15:351.528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -22,86
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:357,2561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0665
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:358,6386
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0998
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:35406,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,30
|Açılış
|: 406,45
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:35
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.423.233
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.174.027
|% 9,96
|
|VESTL
|32,00
|678.569.626
|% 9,74
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,66
|9.426.831
|% -9,97
|
|SANKO
|13,19
|103.785.242
|% -8,34
|
|CLEBI
|303,40
|453.663.325
|% -8,06
|
|ALBRK
|1,83
|103.330.151
|% -8,04
|
|ULAS
|5,74
|11.513.120
|% -8,01
|
|FROTO
|215,30
|1.436.271.863
|% 1,56
|
|THYAO
|13,84
|1.089.802.202
|% -0,72
|
|GLYHO
|6,16
|828.118.396
|% -3,30
|
|GARAN
|8,89
|739.716.491
|% -1,66
|
|SISE
|7,68
|726.858.000
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,31
|278.652.224
|% -2,24
|
|EKGYO
|2,11
|332.959.341
|% -2,76
|
|TSKB
|1,63
|256.676.398
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,16
|828.118.396
|% -3,30
|
|ODAS
|3,75
|492.819.154
|% -6,72
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2519
|7,2561
|% -0,91
|
|Euro
|8,6303
|8,6386
|% -1,14
|
|Sterlin
|10,0728
|10,1233
|% -0,93
|
|Frank
|7,7861
|7,8330
|% -0,96
|
|Riyal
|1,9300
|1,9396
|% -0,83
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|3,38
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.689
|2.757
|-23,50
|
|Yarım
|1.300
|1.334
|-11,37
|
|Çeyrek
|652
|667
|-5,69
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|-0,55
|