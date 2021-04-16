***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 10:30
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928706
BIST
11:451.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
11:458,0711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0638
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
11:459,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0636
|Açılış
|: 9,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
11:45458,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,80
|Açılış
|: 458,09
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
459,75
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler11:43
|COSMO
|12,54
|55.640
|% 10,00
|
|QUAGR
|29,12
|129.462.268
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|1.478.071
|% 9,97
|
|ETILR
|6,21
|328.993
|% 9,91
|
|UTPYA
|20,00
|97.000
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,43
|4.602.549
|% -45,81
|
|SAMAT
|5,22
|2.755.184
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|9.403.143
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.503.332
|% -9,99
|
|RODRG
|17,54
|36.711
|% -9,96
|
|GARAN
|7,28
|489.179.174
|% -0,41
|
|ODAS
|3,52
|358.122.676
|% -4,35
|
|EREGL
|17,69
|334.791.899
|% -1,89
|
|TUREX
|15,93
|307.012.103
|% -8,34
|
|PETKM
|6,36
|236.000.508
|% -0,78
|
|ODAS
|3,52
|358.122.676
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,17
|146.720.749
|% -1,81
|
|GARAN
|7,28
|489.179.174
|% -0,41
|
|TSKB
|1,33
|82.406.793
|% -0,75
|
|DOHOL
|3,25
|154.780.000
|% 2,20
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0668
|8,0717
|% 0,80
|
|Euro
|9,6618
|9,6694
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,0673
|11,1229
|% 0,56
|
|Frank
|8,7425
|8,7952
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1461
|2,1569
|% 0,79
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|1,76
|
|Altın Gr.
|459
|459
|4,50
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,08
|
|B. Petrol
|66,94
|66,94
|0,00
|