***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2021 10:28
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936909
BIST
12:391.443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,53
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
12:398,3967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0158
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
12:3910,2481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
12:39504,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,53
|Açılış
|: 504,18
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ISBIR
|9.407,70
|5.042.527
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.619.389
|% 9,95
|
|AYEN
|6,01
|23.747.704
|% 9,67
|
|SKTAS
|4,74
|16.841.345
|% 9,47
|
|ALMAD
|2,48
|635.277
|% 8,77
|
|DIRIT
|4,91
|40.822
|% -9,07
|
|METUR
|32,36
|41.529.467
|% -8,85
|
|IHGZT
|1,22
|11.869.313
|% -7,58
|
|DOBUR
|14,30
|1.420.399
|% -7,02
|
|BJKAS
|7,53
|369.575.619
|% -5,99
|
|GARAN
|8,03
|621.477.679
|% -0,62
|
|THYAO
|13,43
|460.612.197
|% 0,60
|
|PETKM
|6,35
|459.659.243
|% 1,44
|
|KOZAL
|129,40
|391.360.479
|% -1,22
|
|EREGL
|18,68
|372.897.935
|% -3,46
|
|EKGYO
|1,95
|165.293.269
|% -0,51
|
|GARAN
|8,03
|621.477.679
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,14
|160.504.909
|% -0,47
|
|PETKM
|6,35
|459.659.243
|% 1,44
|
|BJKAS
|7,53
|369.575.619
|% -5,99
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3942
|8,3967
|% -0,19
|
|Euro
|10,2408
|10,2481
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,7945
|11,8536
|% -0,36
|
|Frank
|9,2610
|9,3168
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2293
|2,2405
|% -0,32
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|-2,25
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.375
|11,00
|
|Tam
|3.308
|3.391
|-16,97
|
|Yarım
|1.599
|1.640
|-8,21
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,59
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|-1,15
|