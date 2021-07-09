***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2021 10:02
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949913
BIST
11:041.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.373
11:048,6847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0080
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7066
En Düşük
8,6768
11:0410,2869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0293
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3212
En Düşük
10,2662
11:04504,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 504,15
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler11:04
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|SILVR
|6,01
|17.037.802
|% 6,56
|
|AVGYO
|3,17
|13.756.914
|% 5,32
|
|MEDTR
|33,50
|23.532.437
|% 5,15
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|FADE
|17,47
|3.339.687
|% -9,99
|
|IDEAS
|54,20
|2.191.526
|% -9,97
|
|SNGYO
|3,81
|30.836.136
|% -9,93
|
|SRVGY
|75,10
|11.413.776
|% -8,80
|
|VKFYO
|6,90
|52.440
|% -6,63
|
|KRDMD
|7,24
|266.684.625
|% 2,26
|
|EREGL
|17,93
|240.099.960
|% 2,11
|
|GARAN
|8,51
|231.068.434
|% -0,58
|
|THYAO
|13,57
|177.147.305
|% -0,66
|
|PETKM
|5,37
|133.890.796
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,26
|124.480.312
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,24
|266.684.625
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,85
|61.822.597
|% -0,54
|
|GARAN
|8,51
|231.068.434
|% -0,58
|
|PETKM
|5,37
|133.890.796
|% 0,56
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6809
|8,6847
|% -0,09
|
|Euro
|10,2789
|10,2869
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,9368
|11,9967
|% -0,17
|
|Frank
|9,4582
|9,5151
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3097
|2,3213
|% -0,09
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,48
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,46
|74,46
|0,34
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 65 artarak (% 0.18 ) 1, 482
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11:17XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 2, 694.00 milyon TL de
-
11:17ERBOS
Yüzde 4.77 oranında artışla 127.50 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 370 adet işlem
-
11:15AVGYO
Yüzde 5.32 oranında artışla 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 364, 828 adet işlem
-
11:12XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 2, 524.00 milyon TL de