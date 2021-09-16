***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2021 10:06
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964051
BIST
11:521.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.424
11:528,4481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0212
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,4498
En Düşük
8,4182
11:529,9634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0091
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
9,9994
En Düşük
9,9461
11:52484,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,39
|Açılış
|: 484,67
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
483,43
BIST En Aktif Hisseler11:50
|GARFA
|9,35
|4.816.716
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|2.022.697
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|79.905
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|226.435.674
|% 9,93
|
|ESEN
|35,60
|129.201.319
|% 8,21
|
|ISKPL
|8,01
|121.489.025
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|20.742.862
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,19
|33.507.957
|% -7,03
|
|NIBAS
|11,91
|6.520.905
|% -4,72
|
|KARYE
|15,85
|45.737.479
|% -3,94
|
|GARAN
|9,61
|622.402.325
|% 1,91
|
|THYAO
|12,43
|278.623.214
|% 1,39
|
|TUPRS
|109,20
|251.032.385
|% 0,00
|
|YEOTK
|51,80
|226.435.674
|% 9,93
|
|KOZAL
|97,95
|206.605.946
|% -0,81
|
|GARAN
|9,61
|622.402.325
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,50
|145.827.485
|% 1,21
|
|ODAS
|1,45
|46.793.289
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,84
|53.282.056
|% 0,55
|
|IHGZT
|1,19
|33.507.957
|% -7,03
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4452
|8,4477
|% 0,25
|
|Euro
|9,9578
|9,9632
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,6366
|11,6949
|% 0,06
|
|Frank
|9,1145
|9,1695
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2460
|2,2573
|% 0,26
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-9,00
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|-16,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|-15,04
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-7,28
|
|Çeyrek
|775
|792
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,37
|75,37
|-0,08
|