***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 17:24
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003476
BIST
17:262.018
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -20,30
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
17:2613,8729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2103
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
17:2615,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2602
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:26848,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 11,33
|Açılış
|: 848,56
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,41
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:24
|HUNER
|2,20
|3.590.158
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.447.588
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.264.057
|% 9,94
|
|TETMT
|346,40
|10.101.933
|% 9,27
|
|BOSSA
|41,00
|24.897.446
|% 7,84
|
|PKENT
|467,30
|835.065
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|59.905.917
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,94
|3.610.063.760
|% -1,70
|
|KRDMD
|11,66
|1.561.854.701
|% -0,60
|
|KARSN
|4,10
|1.323.166.255
|% 2,76
|
|EREGL
|28,50
|1.169.388.894
|% -1,25
|
|YKBNK
|3,99
|1.154.087.563
|% -1,48
|
|KARSN
|4,10
|1.323.166.255
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,99
|1.154.087.563
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,25
|324.427.110
|% -2,17
|
|KRDMD
|11,66
|1.561.854.701
|% -0,60
|
|THYAO
|28,94
|3.610.063.760
|% -1,70
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8719
|13,8777
|% 1,57
|
|Euro
|15,7356
|15,7444
|% 1,72
|
|Sterlin
|18,7307
|18,8246
|% 1,08
|
|Frank
|15,0161
|15,1065
|% 1,13
|
|Riyal
|3,6845
|3,7030
|% 1,48
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-2,49
|
|Altın Gr.
|849
|849
|11,44
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,29
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|1,84
|