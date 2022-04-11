***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.04.2022 14:26
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019133
BIST
15:052.445
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 52,02
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.447
En Düşük
2.401
15:0514,7077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0357
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7021
15:0516,0401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0058
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0320
15:05929,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,64
|Açılış
|: 929,08
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
929,38
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler15:03
|TRGYO
|6,93
|146.237.776
|% 10,00
|
|ISFIN
|4,62
|430.447.447
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|203.496.282
|% 9,98
|
|DURDO
|18,97
|16.915.638
|% 9,97
|
|ACSEL
|41,26
|59.122.416
|% 9,97
|
|MARTI
|1,87
|93.570.837
|% -7,88
|
|CEOEM
|11,38
|22.389.501
|% -4,37
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|DERIM
|4,54
|11.846.056
|% -3,40
|
|GZNMI
|40,00
|27.808.205
|% -3,29
|
|THYAO
|36,68
|4.297.318.400
|% 3,85
|
|GARAN
|13,79
|3.322.479.398
|% 3,68
|
|ASELS
|28,30
|2.172.033.329
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,98
|1.892.927.471
|% 6,64
|
|SISE
|17,15
|1.569.818.617
|% 1,48
|
|EKGYO
|2,72
|1.121.513.559
|% 3,82
|
|YKBNK
|4,98
|1.892.927.471
|% 6,64
|
|TSKB
|1,72
|619.554.570
|% 8,18
|
|GARAN
|13,79
|3.322.479.398
|% 3,68
|
|SKBNK
|1,15
|268.751.341
|% 4,55
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7130
|14,7208
|% -0,15
|
|Euro
|16,0371
|16,0444
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,1373
|19,2333
|% -0,12
|
|Frank
|15,7120
|15,8066
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9164
|3,9361
|% -0,07
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|12,60
|
|Altın Gr.
|928
|928
|4,69
|
|Cumhuriyet
|6.145
|6.235
|28,00
|
|Tam
|6.115
|6.267
|30,54
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|14,78
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,17
|
|B. Petrol
|98,50
|98,50
|-4,28
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:18PAGYO
Yüzde 7.29 oranında artışla 14.13 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 451 adet işlem
-
15:15SAFKR
Yüzde 6.93 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 749, 911 adet işlem
-
15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 42 artarak (% 2.31 ) 2, 724
-
15:14XU100
Endeks 2, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 38, 835.00 milyon TL de
-
15:14KONKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 422, 317 adet işlem