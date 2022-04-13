***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2022 11:19
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019972
BIST
12:252.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 26,45
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.478
12:2514,5898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0088
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
12:2515,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0295
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8590
En Düşük
15,7820
12:25926,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,22
|Açılış
|: 926,34
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,76
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler12:25
|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,70
|1.067.448.311
|% 9,99
|
|KOZAL
|174,40
|1.158.981.686
|% 9,89
|
|IPEKE
|21,28
|256.401.888
|% 9,69
|
|JANTS
|74,25
|181.117.070
|% 7,76
|
|ASUZU
|81,00
|21.146.940
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|4.754.532
|% -9,97
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|KONKA
|18,38
|164.925.894
|% -7,50
|
|GZNMI
|33,84
|11.392.063
|% -6,00
|
|SISE
|17,78
|1.473.938.180
|% 2,95
|
|THYAO
|37,32
|1.424.664.178
|% 0,21
|
|GARAN
|13,82
|1.409.803.606
|% 0,66
|
|KRDMD
|16,31
|1.283.729.521
|% 1,49
|
|YKBNK
|5,07
|1.275.187.938
|% 0,17
|
|YKBNK
|5,07
|1.275.187.938
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,75
|546.863.186
|% 1,10
|
|ZOREN
|2,17
|344.456.389
|% 7,43
|
|ODAS
|2,33
|263.827.707
|% 2,64
|
|GARAN
|13,82
|1.409.803.606
|% 0,66
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5831
|14,5898
|% -0,06
|
|Euro
|15,8221
|15,8399
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,9010
|18,9958
|% -0,01
|
|Frank
|15,5867
|15,6806
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8774
|3,8969
|% 0,01
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|9,05
|
|Altın Gr.
|926
|927
|4,44
|
|Cumhuriyet
|6.138
|6.231
|2,00
|
|Tam
|6.109
|6.262
|2,55
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|1,23
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|0,61
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,55
|