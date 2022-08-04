***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2022 14:10
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051802
BIST
14:072.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 44,00
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.730
En Düşük
2.701
14:0717,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0450
|Açılış
|: 18,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
14:0718,3460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1039
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
14:071.029,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,95
|Açılış
|: 1.029,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.030,12
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler14:07
|KRPLS
|8,26
|58.401.626
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|46.211.604
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|228.949.634
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|999.249
|% 9,96
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|74.246.506
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|KZBGY
|47,48
|99.102.505
|% -8,25
|
|TURGG
|229,00
|22.540.245
|% -5,45
|
|THYAO
|55,45
|2.688.081.489
|% 0,82
|
|HEKTS
|37,78
|2.124.451.816
|% 6,36
|
|SISE
|23,66
|1.284.250.440
|% 1,63
|
|KARSN
|7,45
|1.189.411.452
|% 5,37
|
|SASA
|50,65
|856.035.991
|% 1,63
|
|TSKB
|2,94
|693.832.867
|% 2,44
|
|EKGYO
|3,25
|569.703.393
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,06
|822.656.777
|% 2,85
|
|KARSN
|7,45
|1.189.411.452
|% 5,37
|
|SKBNK
|2,01
|284.147.127
|% 9,84
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9601
|17,9721
|% 0,25
|
|Euro
|18,3245
|18,3460
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,7249
|21,8339
|% 0,08
|
|Frank
|18,6419
|18,7542
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7671
|4,7911
|% 0,31
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|15,56
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|11,56
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|80,00
|
|Tam
|6.902
|6.953
|50,00
|
|Yarım
|3.363
|3.399
|24,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.699
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,30
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,14
|
|B. Petrol
|97,16
|97,16
|0,38
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 3 artarak (% 1.82 ) 2, 930
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14:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, COSMO, SNGYO
-
14:22
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DARDL, ARTI
-
14:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, HEKTS, SISE
-
14:22XU100
Endeks 2, 729 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 25, 873.00 milyon TL de