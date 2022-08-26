***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 11:44
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058522
BIST
11:553.148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 11,17
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
11:5518,1830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0197
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
11:5518,1923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0567
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,1923
En Düşük
18,0904
11:551.024,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,03
|Açılış
|: 1.024,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler11:53
|VAKBN
|6,05
|200.753.931
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|540.921
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|10.500.491
|% 9,96
|
|DOGUB
|7,87
|28.014.294
|% 9,92
|
|SILVR
|28,36
|4.086.783
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|7.545.499
|% -9,93
|
|MTRKS
|73,75
|37.895.588
|% -8,21
|
|BJKAS
|6,87
|197.832.323
|% -6,15
|
|SAYAS
|17,95
|20.903.343
|% -6,02
|
|ISCTR
|7,99
|3.320.800.126
|% 1,91
|
|AKBNK
|12,13
|3.206.204.075
|% 1,25
|
|YKBNK
|6,74
|2.872.836.323
|% 2,74
|
|ASELS
|27,48
|2.651.483.445
|% 4,89
|
|GARAN
|26,84
|2.186.432.393
|% 4,19
|
|YKBNK
|6,74
|2.872.836.323
|% 2,74
|
|ISCTR
|7,99
|3.320.800.126
|% 1,91
|
|EKGYO
|3,93
|1.514.039.610
|% 2,34
|
|AKBNK
|12,13
|3.206.204.075
|% 1,25
|
|HALKB
|7,13
|1.276.324.074
|% 9,86
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1776
|18,1819
|% 0,10
|
|Euro
|18,1723
|18,1875
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,3864
|21,4937
|% -0,24
|
|Frank
|18,7687
|18,8818
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8266
|4,8508
|% 0,11
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-6,49
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.846
|6.899
|-32,00
|
|Yarım
|3.336
|3.373
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,89
|
Seans Raporu
11:53
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12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 49 artarak (% 0.28 ) 3, 429
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12:08XU100
Endeks 3, 144 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 34, 793.00 milyon TL de
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12:08DYOBY
Yüzde 9.93 oranında artışla 16.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 127, 217 adet işlem
-
12:04ZOREN
Yüzde 5.24 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 229, 387 adet işlem
-
12:03XU100
Endeks 3, 142 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 34, 327.00 milyon TL de