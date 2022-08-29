***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 17:23
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058909
BIST
17:283.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 21,15
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
17:2818,1914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
17:2818,1869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0896
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
17:281.018,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,67
|Açılış
|: 1.018,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,67
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler17:26
|ADEL
|33,54
|41.304.363
|% 9,97
|
|DYOBY
|18,64
|65.818.779
|% 9,97
|
|KONTR
|213,20
|383.681.741
|% 9,95
|
|NTGAZ
|20,66
|40.786.965
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.960.118.173
|% 9,92
|
|MTRKS
|65,15
|4.657.880
|% -9,95
|
|HKTM
|19,29
|632.093.104
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|3.522.809
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.635.109
|% -9,91
|
|PETKM
|13,61
|5.606.278.068
|% 3,89
|
|THYAO
|70,30
|5.430.950.479
|% 0,86
|
|YKBNK
|6,98
|3.576.297.675
|% -0,29
|
|HALKB
|7,81
|3.212.172.208
|% 9,54
|
|GARAN
|24,70
|3.115.930.351
|% -1,20
|
|YKBNK
|6,98
|3.576.297.675
|% -0,29
|
|HALKB
|7,81
|3.212.172.208
|% 9,54
|
|EKGYO
|4,04
|1.650.670.001
|% 2,02
|
|PETKM
|13,61
|5.606.278.068
|% 3,89
|
|ISCTR
|7,96
|2.786.456.731
|% 2,98
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1851
|18,1903
|% 0,14
|
|Euro
|18,1899
|18,1933
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,2852
|21,3920
|% 0,11
|
|Frank
|18,7400
|18,8528
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8277
|4,8519
|% 0,15
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|1,32
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|3,87
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.834
|6.891
|-40,00
|
|Yarım
|3.330
|3.369
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,56
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:41AYGAZ
Yüzde 4.15 oranında artışla 44.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 655, 710 adet işlem
-
17:40TUPRS
Yüzde 5.32 oranında artışla 362.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 906, 046 adet işlem
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 54 artarak (% 1.07 ) 3, 466
-
17:39XU100
Endeks 3, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 56, 284.00 milyon TL de
-
17:39MNDRS
Yüzde 6.73 oranında artışla 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 215, 630 adet işlem