***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:44
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100274
BIST
14:444.812
En Yüksek
|Değişim
|: -3,52%
|| -175,79
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.811
14:4418,7800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:4420,1879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0262
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:441.137,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.137,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:42
|SDTTR
|56,65
|6.022.462
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.410.354
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|41.582.259
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,38
|276.431.903
|% 6,80
|
|GOZDE
|21,06
|348.818.554
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|366.777.953
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|26.510.160
|% -9,98
|
|FLAP
|12,18
|202.760.053
|% -9,98
|
|THYAO
|129,40
|5.719.089.905
|% -1,37
|
|EREGL
|37,56
|4.029.096.991
|% -0,79
|
|ASELS
|55,45
|3.370.815.137
|% -4,64
|
|KRDMD
|17,73
|3.078.938.831
|% -2,26
|
|KOZAL
|544,60
|3.028.294.429
|% -3,27
|
|EKGYO
|8,36
|2.079.010.974
|% -1,65
|
|YKBNK
|8,96
|1.958.753.606
|% -5,98
|
|KRDMD
|17,73
|3.078.938.831
|% -2,26
|
|KATMR
|2,10
|318.553.922
|% -9,48
|
|SKBNK
|2,63
|397.214.072
|% -3,66
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7716
|18,7811
|% 0,04
|
|Euro
|20,1791
|20,1879
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7143
|22,8282
|% -0,14
|
|Frank
|20,2294
|20,3513
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9845
|5,0095
|% -0,02
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|5,88
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|3,77
|
|Cumhuriyet
|7.645
|7.760
|26,00
|
|Tam
|7.684
|7.739
|4,00
|
|Yarım
|3.733
|3.786
|2,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.893
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,46
|0,19
|
|B. Petrol
|80,42
|80,42
|0,32
|