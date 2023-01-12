***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:29
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101022
BIST
13:484.692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -36,72
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
13:4818,7838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:4820,2230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0328
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:481.137,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.137,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:48
|SDTTR
|62,30
|11.719.627
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.649.786
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.360.730
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,17
|328.459.873
|% 8,67
|
|RODRG
|31,26
|13.261.500
|% 6,54
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|BEYAZ
|17,22
|27.894.951
|% -9,84
|
|POLTK
|1.570,20
|60.053.784
|% -9,63
|
|MRGYO
|4,70
|13.338.805
|% -9,62
|
|NIBAS
|14,20
|26.477.320
|% -9,55
|
|THYAO
|128,80
|7.379.410.541
|% 2,79
|
|KRDMD
|17,61
|4.761.093.666
|% 2,44
|
|ASELS
|53,05
|3.338.693.745
|% 0,47
|
|EREGL
|37,14
|3.151.478.881
|% 0,81
|
|KOZAL
|511,90
|2.632.876.478
|% -1,33
|
|EKGYO
|7,97
|2.297.418.662
|% -1,36
|
|KRDMD
|17,61
|4.761.093.666
|% 2,44
|
|YKBNK
|8,50
|1.936.015.451
|% -1,05
|
|AKBNK
|15,87
|1.880.989.731
|% -1,43
|
|PETKM
|16,32
|1.958.251.185
|% -2,10
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7809
|18,7838
|% 0,05
|
|Euro
|20,2148
|20,2230
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,7877
|22,9020
|% 0,24
|
|Frank
|20,0706
|20,1915
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9858
|5,0109
|% 0,05
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|7,80
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|4,82
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|0,00
|
|Tam
|7.685
|7.730
|-3,00
|
|Yarım
|3.742
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,73
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|1,00
|