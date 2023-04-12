***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2023 16:38
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136842
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0278
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1872
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.247,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.247,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|KOZAL
|22,30
|2.432.339.841
|% -0,09
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|ASTOR
|54,00
|1.570.291.355
|% -1,55
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|AKFYE
|14,46
|1.394.934.950
|% 2,84
|
|AKFYE
|14,46
|1.394.934.950
|% 2,84
|
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,21
|888.354.437
|% 4,37
|
|ASTOR
|54,00
|1.570.291.355
|% -1,55
|
|MOBTL
|3,33
|97.030.011
|% -2,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3091
|19,3161
|% 0,16
|
|Euro
|21,1978
|21,2062
|% 0,85
|
|Sterlin
|23,9871
|24,1074
|% 0,34
|
|Frank
|21,4347
|21,5638
|% 0,73
|
|Riyal
|5,1322
|5,1579
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.009
|4,82
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|2,73
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.560
|8.635
|18,00
|
|Yarım
|4.181
|4.225
|8,00
|
|Çeyrek
|2.090
|2.113
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|0,11
|
|B. Petrol
|86,93
|86,93
|1,32
|