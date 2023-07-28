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***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

28.07.2023 15:43
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [SRVGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176328


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Cumhuriyet 11.326 11.497 55,00  
Tam 11.076 11.163 20,00  
Yarım 5.530 5.607 10,00  
Çeyrek 2.773 2.804 5,00  
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Gümüş Gr. 21,03 21,05 0,14  
B. Petrol 83,52 83,52 -0,27  
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