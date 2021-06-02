***SRVGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.06.2021 09:08
***SRVGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SRVGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fatih Kıvanç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939490
BIST
12:011.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
12:018,6278
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1088
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
12:0110,5205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1118
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
12:01526,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,60
|Açılış
|: 526,15
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler12:01
|DERIM
|12,03
|24.148.585
|% 9,96
|
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|TRCAS
|4,27
|37.728.430
|% 8,10
|
|DIRIT
|6,15
|77.176
|% 7,89
|
|KENT
|275,00
|226.875
|% 7,84
|
|MRGYO
|1,26
|12.355.128
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|IZFAS
|6,78
|10.225.668
|% -7,50
|
|DOGUB
|5,00
|5.653.558
|% -6,89
|
|OYAYO
|8,34
|7.203.357
|% -5,98
|
|SASA
|34,86
|805.080.387
|% 2,83
|
|THYAO
|13,61
|556.333.952
|% 0,89
|
|GARAN
|8,00
|507.432.615
|% -1,23
|
|PETKM
|6,34
|498.805.554
|% 1,77
|
|TUPRS
|100,10
|373.975.219
|% 1,52
|
|YKBNK
|2,20
|292.724.184
|% -0,45
|
|PETKM
|6,34
|498.805.554
|% 1,77
|
|GARAN
|8,00
|507.432.615
|% -1,23
|
|EKGYO
|1,95
|96.448.512
|% 1,04
|
|THYAO
|13,61
|556.333.952
|% 0,89
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6264
|8,6278
|% 1,28
|
|Euro
|10,5144
|10,5205
|% 1,07
|
|Sterlin
|12,1637
|12,2247
|% 1,21
|
|Frank
|9,5440
|9,6015
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2944
|2,3059
|% 1,31
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-4,86
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,80
|
|Cumhuriyet
|3.479
|3.532
|42,00
|
|Tam
|3.460
|3.550
|40,15
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|19,42
|
|Çeyrek
|839
|859
|9,71
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,72
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,05
|
|B. Petrol
|70,70
|70,70
|0,45
|