***SRVGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.12.2021 10:50
***SRVGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SRVGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982847
BIST
11:202.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 37,02
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.153
En Düşük
2.124
11:2014,1887
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,3561
|Açılış
|: 14,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,2941
En Düşük
13,7980
11:2016,0226
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,4054
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,1386
En Düşük
15,5796
11:20813,19
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 18,35
|Açılış
|: 813,19
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
821,78
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler11:20
|SONME
|41,38
|707.681
|% 9,99
|
|NIBAS
|15,21
|22.193.913
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,60
|3.409.399
|% 9,98
|
|ORCAY
|23,46
|56.126.753
|% 9,93
|
|EUHOL
|2,38
|14.847.542
|% 9,68
|
|MMCAS
|3,55
|2.309.115
|% -9,90
|
|RALYH
|13,63
|926.077
|% -9,01
|
|RNPOL
|13,08
|180.233.928
|% -8,66
|
|FENER
|31,90
|90.474.674
|% -8,07
|
|ISBIR
|56,40
|440.710
|% -7,77
|
|GARAN
|12,13
|1.770.236.831
|% 1,76
|
|PETKM
|10,09
|1.296.138.206
|% 1,51
|
|THYAO
|22,70
|840.718.604
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,91
|751.076.417
|% 4,83
|
|KRDMD
|11,65
|658.644.551
|% 1,66
|
|YKBNK
|3,91
|751.076.417
|% 4,83
|
|GARAN
|12,13
|1.770.236.831
|% 1,76
|
|PETKM
|10,09
|1.296.138.206
|% 1,51
|
|TSKB
|1,70
|210.762.192
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,27
|124.982.024
|% 3,25
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1677
|14,1887
|% 2,57
|
|Euro
|15,9806
|16,0226
|% 2,60
|
|Sterlin
|18,6622
|18,7558
|% 2,43
|
|Frank
|15,2989
|15,3911
|% 2,44
|
|Riyal
|3,7698
|3,7887
|% 2,55
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,10
|
|Altın Gr.
|813
|813
|17,97
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.446
|77,00
|
|Tam
|5.342
|5.493
|97,79
|
|Yarım
|2.582
|2.657
|47,30
|
|Çeyrek
|1.295
|1.329
|23,65
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,29
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,14
|0,21
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|0,23
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:34XU100
Endeks 2, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 15, 079.00 milyon TL de
-
11:34AKSA
Yüzde 7.02 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 219, 225 adet işlem
-
11:33ATEKS
Yüzde 7.76 oranında artışla 49.44 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 517 adet işlem
-
11:31MIATK
Yüzde 8.62 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 569, 940 adet işlem
-
11:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, AKBNK, YKBNK