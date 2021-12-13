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***SRVGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

13.12.2021 10:50
***SRVGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***SRVGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SRVGY

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982847


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Tam 5.342 5.493 97,79  
Yarım 2.582 2.657 47,30  
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